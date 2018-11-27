يوفنتوس يتطلع لاستعارة بوغبا في يناير

بول بوغبا

يسعى يوفنتوس للتعاقد مع لاعبه السابق بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانتقل الدولي الفرنسي إلى يونايتد عام 2016 ببداية عهد المدرب جوزيه مورينيو، لكن علاقة الثنائي توترت أكثر في أكثر من مناسبة.

وفتحت حالة التخبط التي يمر بها بوغبا مع الشياطين الحمر الباب نحو رحيله.

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وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن يوفي سيحاول ضم بوغبا مرة أخرى في يناير، باعتباره الهدف الأول لإدارة النادي وذلك على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بضمه بشكلٍ نهائي نهاية الموسم.

وأوضح الموقع أنه في حالة رفض يونايتد لهذه الخطوة، سيعود النادي الإيطالي مرة أخرى في الصيف لضم بوغبا.

يذكر أن الدولي الفرنسي نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 4 في 16 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.