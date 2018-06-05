راموس يتهكم على ردود الأفعال حول تعمده إصابة صلاح وكاريوس

راموس يواسي صلاح

تتواصل الأحاديث حول الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي جمعت ريال مدريد وليفربول الشهر الماضي في كييف.

وتعرض محمد صلاح هداف الريدز الدوري الإنجليزي لإصابة في الكتف جراء التحام مع سيرخيو راموس قائد ريال مما كلفه ترك أرضية الملعب قبل مرور النصف ساعة الأولى من اللقاء.

وتعرض المدافع الإسباني بعدها للعديد من الانتقادات بعدما أوضحت الإعادات التلفزيونية التي أوضحت تعمده ضرب لوريس كاريوس حارس الريدز بمرفق اليد في الوجه.

وتحدث الدولي الإسباني حول كل ما يثار بالصحف الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي: “واقعة صلاح، أعطوا هذا الكثير من الاهتمام. لم أكن أريد أن أتحدث لأن كل شيء يتضخم، شاهدت اللعبة جيداً. هو من أمسك بذراعي أولاً وسقط على الجانب الآخر وحدثت الإصابة للذراع الأخرى.

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"قالوا أني ضربته بلعبة من أساليب الجودو قبل أن يقولوا أني السبب في إصابة الحارس بارتجاج في المخ، الشيء الوحيد الذي لم يقال عني أن (روبرتو) فيرمينو أصيب بالبرد بسبب قطرة عرق مني نزلت عليه".

وتطرق راموس للحديث حول تقديمه الاعتذار لصلاح: "تحدثت معه من خلال الرسائل التي كانت جيدة للغاية. كان يمكنه اللعب إذا حصل على حقنة في الشوط الثاني، فعلت ذلك في بعض الأحيان ولكن عندما يفعل راموس شيء من هذا القبيل، الأمور تتضخم عن المعتاد".

وأنهى اللاعب تصريحاته: "لا أعرف ما إذا كان السبب في كل هذا أني في مدريد منذ فترة طويلة وننتصر لمواسم عديدة، والجميع ينظر لذلك بصورة مختلفة".

وتوج ريال مدريد بالقب الثالث عشر في تاريخه والثالث على التوالي بعد الفوز 3-1 على ليفربول.