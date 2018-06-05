رسمياً: آرسنال يضم ليشتنشتاينر

ليشتنشتاينر ينضم لآرسنال

أعلن آرسنال عن ضم الظهير الأيمن ستيفان ليشتنشتاينر، في صفقة انتقال حر، ليكون أول صفقاته للموسم القادم.

وتأتي الصفقة الأولى للنادي اللندني تأتي تحت قيادة المدير الفني الجديد أوناي إيمري، الذي خلف آرسين فينغر، الذي قضى بدوره 22 عاماً على رأس الإدارة الفنية للفريق.

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جاء التوقيع مع الدولي السويسري بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لينضم في صفقة مجانية لآرسنال الساعي للعودة للمنافس على الألقاب.



وسبق لصاحب الـ 34 عاماً اللعب لغراسهوبرز وليل ويوفنتوس، حيث نجح مع يوفي في تحقيق لقب الدوري الإيطالي 7 مرات.

ويتواجد ليشتنشتاينر مع منتخب بلاده في المعسكر الأخير قبل خوض كأس العالم روسيا 2018، حيث يشارك منتخب سويسرا ضمن المجموعة التي تضم منتخبات البرازيل وكوستاريكا وصربيا.