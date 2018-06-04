ملخص مباراة إيطاليا وهولندا 1-1 الودية

فرحة إيطالية لم تتم بهدف زازا

تعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه الهولندي بهدفٍ لمثله في المباراة الودية التي جرت على ملعب آليانز في تورينو.

تقدم صاحب الضيافة في الدقيقة 67 عن طريق البديل سيموني زازا، ليطرد زميله الظهير دومينيكو كريشيتو بعد ذلك بدقيقتين.

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ونجح منتخب الطواحين في استغلال النقص العددي في صفوف الآتزوري ليعادل نايثان آكي النتيجة في الدقيقة 88.

يذكر أن المنتخبين العريقين فشلا في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا هذا الصيف.