أهداف مباراة المغرب وسلوفاكيا 2-1 الودية

لاعبو المغرب يحتفلون بهدف بلهندة

فاز منتخب المغرب على نظيره السلوفاكي بهدفين لهدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب جنيف في سويسرا استعداداً لمشاركة أسود الأطلسي في كأس العالم 2018.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.

وشهد اللقاء أداءً أكثر من رائع من أسود الأطلسي، والذين كانت لهم الأفضلية معظم فترات المباراة، حيث أضاعوا العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى ضغطاً رهيباً من المغاربة بحثاً عن الهدف، كان أبرزها في الدقيقة الثامنة عن طريق حكيم زياش، الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس.

وفي الدقيقة 26، استلم نور الدين امرابط كرة من عرضية رائعة من أشرف حكيمي، ليسدد الأول الكرة بجوار القائم الأيمن.

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وشهدت الدقيقة 30 فرصتين في غاية الخطورة للمنتخب المغربي، وسط تألق حارس مرمى منتخب سلوفاكيا الذي تصدى للفرص المغربية.

الشوط الثاني



تمكن المنتخب السلوفاكي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 عن طريق يان غريغوس، من تسديدة مباغته على يمين الحارس ياسين بونو.

لكن سرعان ما انتفض أسود الأطلسي، حيث هاجموا بشراسة من أجل انتزاع التعادل، وسدد مبارك بوصوفة كرة رأسية خطيرة في الدقيقة 63 تحولت إلى ركنية.

واستطاع أيوب الكعبي إدراك التعادل في الدقيقة 64 بعدما استغل ركلة ركنية، ليضع الكرة برأسه في المرمى.

وسجل يونس بلهندة لاعب وسط المنتخب المغربي هدف الفوز في الدقيقة 74 إثر تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.