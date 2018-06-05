رسمياً: إيقاف بوفون 3 مباريات أوروبياً

بوفون يعترض على قرار أوليفر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن قائمة العقوبات الموقعة على اللاعبين والأندية بعد انتهاء الموسم الكروي في المسابقات الأوروبية.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه، فيما ظفر أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي والثالث في تاريخه.

وأعلن يويفا عن إيقاف الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون 3 مباريات، بعد تعرضه للطرد في الدقيقة الأخيرة مباشرة، بسبب الاعتداء على حكم اللقاء مايكل أوليفر في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء لصالح ريال مدريد.

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وقام بوفون وقتها بالاعتراض على قرار أوليفر الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء المباشرة، لتكون مباراته الأخيرة أوروبياً للحارس العملاق مع يوفنتوس.

ولم يحسم بوفون موقفه حتى الآن من استكمال مسيرته الكروية أم إنهائها بإعلان الاعتزال، حيث تشير بعض التقارير إلى اقترابه من التوقيع لصالح باريس سان جيرمان.

في الإطار ذاته، تم تغريم روما 50 ألف يورو بسبب شغب جماهيره قبل لقاء ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما تم تغريم أتلتيك بلباو بـ 40 ألف يورو بسبب الشغب الجماهيري، وسبارتاك موسكو بمبلغ 55 ألف يورو للسبب ذاته.