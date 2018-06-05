رسمياً: فريد ينتقل إلى مانشستر يونايتد

فريد

أعلن شاختار دونيتسك عن التخلي عن خدمات نجمه لاعب الوسط المدافع فريد لمصلحة مانشستر يونايتد، مقابل 50 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية.

وبات الدولي البرازيلي صاحب الـ 25 عاماً أول صفقة للنادي الإنجليزي للموسم القادم.

ويتواجد فريد حالياً رفقة المنتخب البرازيلي الذي سيخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

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وسبق لفريد الدفاع عن ألوان إنترناسيونال البرازيلي، قبل أن ينتقل لشاختار عام 2013.

وسجل البرازيلي 14 هدفاً في أكثر من 156 مباراة في جميع المسابقات، كما حقق 10 ألقاب مع الفريق الأوكراني.