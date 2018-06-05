ميلان يجدد عقد رومانيولي

آليسيو رومانيولي

أعلن ميلان عن تجديد عقد مدافعه آليسيو رومانيولي، لمدة 4 مواسم قادمة مع النادي اللومباردي.

وانضم الدولي الإيطالي للروسونيري مطلع موسم 2015-2016 قادماً من جاره روما مقابل 25 مليون يورو.

وأصبح رومانيولي من أفضل المدافعين الشباب في أوروبا وهدفاً للعديد من الأندية الكبرى، أبرزها تشيلسي وريال مدريد.

يأتي تمديد ميلان لعقده المدافع صاحب الـ 23 عاماً من أجل ضمان استمراره مع الفريق، ولقطع الطريق على منافسيه المهتمين بضمه.

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وخاض رومانيولي 42 لقاءً مع ميلان الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً آخر في جميع المسابقات.

وسينتهي عقد المدافع الشاب مع الروسونيري بعد التجديد إلى 2022، مع زيادة في راتبه السنوي وفقاً لبعض التقارير ليصل إلى 3.5 مليون يورو.

وخاض رومانيولي 7 لقاءات دولية حتى الآن مع منتخب إيطاليا آخرها مواجهة منتخب هولندا التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.