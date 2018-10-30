رسمياً: تغريم مساعد ساري نتيجة استفزازه لمورينيو

جانب من حادثة إياني ومورينيو

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم ماركو إياني المدرب المساعد في تشيلسي مبلغ 6 آلاف جنيه استرليني.

جاء هذا عقب إدانة المدرب المساعد بسلوك غير رياضي في واقعته الشهيرة مع جوزيه مورينيو مدير مانشستر يونايتد الفني.

وكان الإيطالي قد ركض محتفلاً أمام مورينيو ذهاباً وإياباً محاولاً استفزازه بعد هدف التعادل الذي سجله روس باركلي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع تشيلسي بيونايتد على ملعب ستامفورد بريدج لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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واستجاب مورينيو لهذا الاستفزاز، حينما طارد إياني قبل أن ينجح سيرجيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد ورجال الأمن في الملعب بإيقافه.

وعلى الفور، تدخل ماوريتسيو ساري المدير الفني للبلوز ليعتذر لمورينيو جراء ما فعله مساعده.

وكان مورينيو قد قبل الاعتذار من ساري ومن إياني نفسه لاحقاً وفقاً لما أورده خلال المؤتمر الصحفي التالي للمباراة، مؤكداً أنه خطأ عابر وأنه ارتكب مثل هذا النوع الأخطاء في شبابه.