رسمياً: كاف يعلن تصنيف مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تصنيف الفرق التي نجحت في التأهل إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا العام الجاري.

وقد نجحت سبعة فرق عربية في خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات وهي: الأهلي ممثل مصر الوحيد، والنجم الساحلي والترجي من تونس، والوداد والدفاع الحسني الجديدي من المغرب، ووفاق سطيف ومولودية الجزائر من الجزائر.

وجاء التصنيف كالتالي:

المستوى الأول: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – الأهلي (مصر) – النجم الساحلي (تونس) – الوداد (المغرب).

المستوى الثاني: ماميلودي سن داونز (جنوب إفريقيا) – زيسكو (زامبيا) – الترجي (تونس) – وفاق سطيف (الجزائر).

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المستوى الثالث: مولودية الجزائر – كمبالا سيتي (أوغندا) – هورويا (غينيا) – مباباني سوالوز (سوازيلاند).



المستوى الرابع: بريمييرو دو أغوستو (آنغولا) – تاونشيب رولرز (بوتسوانا) – الدفاع الجديدي (المغرب) – توغو بور (توغو).

ومن المقرر أن تعقد القرعة غداً الأربعاء بالقاهرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

يذكر أن الوداد هو بطل النسخة الماضية والذي عاد لمنصات التتويج القارية بعد غياب ربع قرن بفوزه على الأهلي المصري في النهائي.