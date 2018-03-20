كلوب: لا أعتقد بأن صلاح يريد أن يوضع في مقارنة مع ميسي

احتفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بالنجم محمد صلاح الذي تألق وأحرز 4 أهداف في مباراة الريدز أمام واتفورد (5-0) ضمن الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الدولي المصري قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متفوقاً على ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ومهاجم توتنهام المصاب حالياً هاري كاين.

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وقال كلوب رداً على المقارنات التي بدأت تظهر بين النجم المصري وهداف البارسا: "لا أعتقد بأن محمد صلاح يريد أن يوضع في مقارنة مع ليونيل ميسي".

وسجل صلاح 4 أهداف لليفربول في شباك واتفورد، كما صنع الهدف الخامس الذي سجله زميله روبرتو فيرمينو، ليصعد لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، برصيد 28 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.