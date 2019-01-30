رسمياً: نيمار يغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد

نيمار

أكد باريس سان جيرمان أن نيمار سيغيب عن مواجهة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة في قدمه اليمنى خلال المباراة أمام ستراسبورغ في ثمن نهائي كأس فرنسا الثلاثاء الماضي.

وخضع نيمار لفحص شامل أكد إصابته بالتواء في الكاحل، مما سيبعده عن الملاعب قرابة الشهرين ونصف.

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يعني ذلك أن الهداف البرازيلي سيكون خارج حسابات باريس سان جيرمان في مواجهتي الذهاب والإياب أمام يونايتد.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد في الثاني عشر من الشهر القادم، فيما تجري الإياب على ملعب بارك دو برانس في الثالث من مارس القادم.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة مشابهة العام الماضي قبل إياب الدور ذاته من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بطل النسخ الثلاثة الأخيرة.