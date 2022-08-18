رسميًا: الشارقة الإماراتي يتعاقد مع باكو ألكاسير مهاجم فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني انتقال مهاجمه باكو ألكاسير إلى نادي الشارقة الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولا يتضمن العقد خيار الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة.

المهاجم الإسباني صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم إلى فياريال قبل عامين قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وجاء قرار ألكاسير بالانتقال إلى نادي الشارقة الإماراتي بعد أن رفض في وقت سابق هذا الصيف عرضًا للانضمام إلى نادي سيلتا فيغو.

باكو ألكاسير من فياريال إلى الشارقة الإماراتي

أعلن يوم أمس نادي الشارقة الإماراتي عن ضم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ابتسم..ألكاسير في الشارقة".

باكو ألكاسير (المصدر: صفحة باكو ألكاسير الرسمية على تويتر)

في حين كتب ألكاسير على صفحته الرسمية على تويتر معبرًا عن سعادته في هذه الصفقة قائلًا: "يسعدني أن أعلن أنني لاعب جديد في نادي الشارقة".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار لبدء هذه المغامرة الجديدة على المستوى المهني والشخصي سواء لي أو لعائلتي".

باكو ألكاسير لعب في العديد من الأندية منذ بداية مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، حيث لعب لكل من فالنسيا، خيتافي، برشلونة، دروتموند، وأخيرًا فياريال قبل أن يصبح لاعب الآن لنادي الشارقة الإماراتي.

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