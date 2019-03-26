روماريو يحسم أمر المقارنة بين ميسي ورونالدو

روماريو

أكد أسطورة منتخب البرازيل المعتزل روماريو أن النجم كريستيانو رونالدو يعتبر من أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وتحدث الهداف المتوج بلقب كأس العالم 1994 رفقة منتخب بلاده في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن رأيه في المقارنة المتكررة بين النجمين رونالدو وليونيل ميسي، حيث قال: ”أنا من عشاق ميسي، لكن يجب أن أقول أن رونالدو من بين أفضل خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم.

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”إذا كان ينبغي علي اختيار أحدهما للعب بجواره سأختار ميسي بكل تأكيد، فهو لاعب موهوب بالفطرة“.

وامتدت مسيرة روماريو على ملاعب كرة القدم على مدار حوالي ربع قرن، مثل خلالها بعض الأندية الأوروبية الكبيرة مثل برشلونة وفالنسيا في إسبانيا، وآيندهوفن في هولندا، لكنه قضى معظم فترات حياته الكروية متنقلًا بين أندية الدوري البرازيلي.