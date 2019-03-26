مانشستر يونايتد يزاحم بايرن ويوفنتوس على توقيع فاران

رافاييل فاران

يبحث مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد مع رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

ويقضي الدولي الفرنسي موسمه الثامن مع ريال، وسط أنباء تتحدث عن رغبته في خوض تحدٍ جديد الموسم القادم.

وارتبط اسم يونايتد سريعاً بالتعاقد مع المدافع الفرنسي نظراً لحاجة الشياطين الحمر لتدعيم خياراته الدفاعية.

بدورها، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية دخول الشياطين الحمر في سباق التعاقد مع فاران خلال الصيف القادم، مشددةً على أنه يواجه منافسة من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويوفنتوس.

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تأتي هذه الأنباء رغم تصريحات فاران نفسه التي أكد فيها أنه لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، وأنه يصب كامل تركيزه مع الفريق، خاصة بعد عودة مواطنه زين الدين زيدان.

يذكر أنه يتبقى على نهاية عقد فاران مع ريال مدريد 3 مواسم، مما يعني أن التعاقد معه سيتطلب مقابلاً مادياً ضخماً.