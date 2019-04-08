رونالدو جاهز لمواجهة أياكس في دوري الأبطال

كشفت تقارير أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس تعافى من الإصابة، وبات جاهزاً للمشاركة في مباراة أياكس المرتقبة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الإيطالي "فوتبول إيتاليا" أن البرتغالي عاد للتدريبات الجماعية وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار المصدر إلى أن لاعب الوسط إيمري تشان، الذي أصيب مؤخراً في كاحله، قد لا يلتحق بمباراة أياكس.

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وتعرض رونالدو الشهر الماضي، لإصابة في عضلات الفخذ خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام ضيفه الصربي (1-1)، واضطر على إثرها للغياب عن مباريات يوفنتوس الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وتقام مواجهة يوفنتوس ومستضيفه أياكس الأربعاء المقبل في أمستردام.