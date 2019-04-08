محرز رداً على غوارديولا: ما زلت أتعلم وأتأقلم

رياض محرز

رد النجم رياض محرز على مطالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتغيير من أسلوبه بأنه ما زال يتعلم ويتأقلم.

وكان الدولي الجزائري قد غاب عن المشهد الأساسي لسيتي في الفترة الأخيرة، مما أثار الجدل نظراً للمبلغ الضخم الذي دفعه النادي لضمه.

وقالت بعض الصحف البريطانية أن غوارديولا طالب محرز بتغيير بعض التفاصيل الخاصة بطريقة لعبه.

وبخصوص ذلك، قال محرز أنه ما زال يتعلم وما زال في إطار التأقلم مع الأجواء في مانشستر سيتي.

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وأضاف: "لا زلت في موسمي الأول مع مانشستر سيتي، بالطبع لا يمكن تقييم الأمور بشكل كامل خلال الموسم الأول.

"العمل مع بيب غوارديولا مفيد جداً لأي لاعب، اكتسبت العديد من الخبرات خلال الشهور الأولى لي هناك".

يذكر أن محرز انضم إلى مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليستر سيتي.