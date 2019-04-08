تقرير: 820 مليون دولار تعيد ريال مدريد للمنافسة

ساديو ماني

لا صوت يعلو في عالم كرة القدم الآن على صوت تعاقدات ريال مدريد في السوق الصيفي المقبل.

تعثر الفريق الملكي هذا الموسم فراحت الأنباء والتقارير تتوالى عن لاعبين قادمين، وصفقات مرتقبة، وملايين ستبعثر دون حساب بغرض تصحيح المسار.

يبدو ريال مدريد الذي فقد لقب دوري أبطال أوروبا، وأقصي من كأس الملك، وخسر عملياً لقب الدوري الإسباني لمصلحة غريمه اللدود برشلونة بالتأكيد على أعتاب "حفنة تعاقدات" مهمة بهدف إعادة الاتزان إلى صفوفه بعد الموسم الكارثي، لكن 24 ساعة من التقارير عن صفقات مدوية، وبأرقام فلكية، ربما تدفع بنا إلى إعادة التفكير في الأمر برمته، فقط من أجل متابعة أكثر اتساقاً مع المنطق، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".

أمس الأحد، وبفارق ساعات قليلة نقلت وسائل الإعلام الرياضية في أوروبا 3 أخبار من العيار الثقيل: الأول عن صفقة "شبه مؤكدة"، يتبقى على إتمامها أيام قليلة، لانتقال نجم تشيلسي إيدين هازارد إلى الملكي، أما المقابل فرقم فلكي يقدر بنحو 275 مليون دولار، مع راتب أسبوعي مذهل يبلغ نحو 460 ألف دولار.

وبعدها بساعات نسبت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى مسؤولي ريال مدريد اقترابهم من ضم ساديو ماني من ليفربول، علماً بأن قيمة اللاعب السنغالي لا تقل وفق تقديرات عدة عن 95 مليون دولار.

ليفاندوفسكي ينضم إلى عظماء الدوري الألماني

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ 2-2 الدوري الفرنسي

ملخص مباراة نابولي وجنوى 1-1 الدوري الإيطالي

كوتينيو واثق من تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد

نيمار يغازل برشلونة مجدداً

وفي محاولة لإسباغ المصداقية على النبأ أكدت "ماركا" أن الريدز ومدربهم يورغن كلوب بدأوا فعلاً في البحث عن بديل لماني لتعويض رحيله "المؤكد"، وحددت أسماء منها مهاجم ليون ممفيس ديباي.

كما نقلت "ماركا" أيضاً، الأحد، أن ريال مدريد بدأ فعلياً "عملية بول بوغبا" من أجل ضم النجم الفرنسي المتالق مع مانشستر يونايتد، وأوضحت أن صعوبة الصفقة "تتجلى في أن مانشستر يونايتد سيقوم بكل شيء من أجل الاحتفاظ بخدمات بوغبا، إلى جانب قيمة اللاعب المالية الكبيرة، التي تفوق 120 مليون يورو (135 مليون دولار)".

لكن "صفقات" هازارد وماني وبوغبا ربما لا تشبع رغبات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وعشاق الفريق في تدعيم الصفوف للموسم المقبل، وهو ما بدا في أخبار نشرت قبل أيام قليلة عن استعداد ريال مدريد لضم "نجم أسطوري" آخر هو كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وبمقابل مذهل آخر يقدر بنحو 315 مليون دولار.

وهكذا ارتبط اسم ريال مدريد العريق بأسماء براقة وأرقام لا يمكن، بالاعتبارات المنطقية، تصديقها، فبحسبة بسيطة يحتاج ريال مدريد إلى نحو 820 مليون دولار لضم 4 لاعبين فقط، وهو رقم يبدو مستحيلاً بالنظر إلى أي اعتبار منطقي، علماً بأن أغلى لاعب في العالم حالياً، وهو البرازيلي نيمار لم تتجاوز قيمته نحو 250 مليون يورو.

يشار إلى أن أغلى لاعب اشتراه ريال مدريد في تاريخه كان غاريث بايل من توتنهام عام 2013، وبمقابل نحو 113 مليون دولار.