ثنائية ميسي وسورايز ترعب مانشستر يونايتد

سواريز وميسي

أشادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بالثنائية الرائعة بين ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي برشلونة سواء داخل الملعب وكأصدقاء خارجه، وما يدل على ذلك أنهما أفضل ثنائي هجومي في أوروبا هذا الموسم.

بدأ ميسي مشواره مع برشلونة في 16 أكتوبر من عام 2004، وانضم سواريز للفريق بعد 10 أعوام قادماً من ليفربول، وتحديداً في 25 أكتوبر 2014، ليصبح في ظرف خمسة أعوام تقريباً أفضل من لعب إلى جانب "ليو" في خط الهجوم.

وسجل ميسي 43 هدفاً وصنع 21 تمريرة لزملاءه، فيما أحرز سواريز 23 هدفاً وساعد بـ 11 هدفاً، أي أنهما ساهما بـ 66 هدفاً و32 تمريرة حاسمة.

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ويتفوق ميسي وسواريز على الثنائيات في أوروبا مثل ساديو ماني ومحمد صلاح بـ 35 هدفاً، وكيليان مبابي وإيدينسون كافاني بـ 44 هدفاً.

وبنسبة كبيرة، تمكن ميسي وسورايز من حسم لقب الدوري الإسباني الثامن في آخر 11 موسماً لبرشلونة، وبات كل التركيز الآن منصباً على دوري أبطال أوروبا ومواجهة مانشستريونايتد على ملعب أولد ترافورد الأربعاء القادم.