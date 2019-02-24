رونالدو يتمنى مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

صورة أرشيفية لبيريز ورونالدو

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية في تقرير لها أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي يحلم بمواجهة فريقه السابق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي بتمنى مواجهة الملكي، من أجل الرد على شخص واحد فقط، هو فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي عامله بشكل سيء قبل رحيله.

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وتوترت علاقة رونالدو وبيريز منذ الصيف الماضي، بعد انتقال البرتغالي إلى يوفنتوس، وشعور البيئة المحيطة به أن بيريز استخدم نفوذه حتى لا يحقق اللاعب جائزة الكرة الذهبية، التي ذهبت في النهاية إلى لوكا مودريتش.

وسويخوض رونالدو مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد بكل قوة، من أجل العودة في النتيجة بعد الخسارة ذهاباً بهدفين دون رد، للصعود إلى ربع النهائي وانتظار ريال مدريد.