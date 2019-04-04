رونالدو يوجه رسالة لنيمار

نيمار

توقع الأسطورة رونالدو الملقب بـ "الظاهرة" أن يتجاوز مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان عدد أهدافه رفقة منتخب البرازيل.

ووجه رونالدو البالغ 42 عاماً، رسالة إلى صاحب الـ 27 عاما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا سن" البريطانية: "ستتفوق علي كمهاجم مع منتخب البرازيل، الأمر مسألة وقت، أنت شاب ولديك متسع من الوقت لتحقيق الكثير من الأهداف".

وأحرز نيمار 60 هدفاً مع منتخب السامبا أقل بهدفين فقط من رقم رونالدو.

وقال الظاهرة: "اللعب بقميص البرازيل كان حلم الطفولة بالنسبة لي، كبرت وأنا أشاهد كأس العالم، وهذا يزيد من شغفنا بكرة القدم.

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"اللعب للمنتخب الوطني هو أفضل طريقة لإظهار مدى حبي واحترامي للبرازيل، يعيش الجميع حلماً بأن يصبح لاعب كرة قدم، وفجأة يصبح محبوباً من جانب الآلاف من الأطفال، هذا أمر ممتع للغاية".

كما انتقد رونالدو، مالك بلد الوليد لاعبي فريقه بعدما أهدروا الكثير من النقاط هذا الموسم في الليغا.

وقال رونالدو في هذا الخصوص: "حصلنا على 5 ركلات جزاء هذا العام في بلد الوليد، لكننا أهدرنا جميع الركلات، ربما يجب أن أذهب بنفسي للتسديد.

"ركلات الجزاء شيء مخيف، لأن تسديدها يحتاج إلى مسؤولية كبيرة".

ويحتل بلد الوليد، المركز الـ 17 في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.