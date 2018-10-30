ريال مدريد يدرس ضم مدافع برشلونة السابق

مارك بارترا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية بأن ريال مدريد استقر على ضم مارك بارترا مدافع ريال بيتيس الحالي وبرشلونة السابق في يناير القادم.

ولعب بارترا الذي ولد عام 1992 في صفوف الفريق الأول للغريم برشلونة في فبراير 2010 بعد ترقيه عبر فرق الناشئين، وكان ذلك على حساب جيفرين سواريز في آخر 30 دقيقة من خسارة البارسا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2 على ملعبه القديم فيسنتي كالديرون.

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وبقي بارترا مع البارسا حتى 2016 حين تم بيعه لبوروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل إلى بيتيس.

يذكر أن المدافع الإسباني هو بطل هدف غاريث بايل الشهير في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014 والذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1.