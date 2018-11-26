ريال مدريد يستبعد التعاقد مع ديبالا

باولو ديبالا

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي استسلام ريال مدريد حيال التعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا بسبب مغالاة البيانكونيري في سعره.

وكان الدولي الأرجنتيني ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف بطل أوروبا من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ووفقاً للتقارير الأخيرة، فإن مغالاة يوفي في الحصول على مقابل مادي كبير نظير التخلي عن ديبالا دفعت ريال مدريد لغض النظر عن التعاقد معه والتركيز على استقطاب نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وكان ديبالا قد نجح في إحراز ستة أهداف خلال 14 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم منها هدفان فقط في الدوري الإيطالي.

يذكر أن اسم ريال مدريد ارتبط أيضاً بالتعاقد مع أكثر من اسم لتعويض رونالدو مثل إيدين هازارد ومحمد صلاح وهاري كاين.