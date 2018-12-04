ريال مدريد يستعيد ناتشو وكاسيميرو قبل كأس العالم للأندية

كاسيميرو

تلقى ريال مدريد أخباراً سارة بعد تأكيد عودة نجميه ناتشو فيرنانديز وكارلوس هنريكي كاسيميرو من الإصابة قبل إنطلاق منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر الحالي في الإمارات.

وكان كاسيميرو وناتشو قد تعرضا لإصابتين خلال مباراة سيلتا فيغو منذ حوالي ثلاثة أسابيع، والتي فاز فيها ريال مدريد على مضيفه بأربعة أهداف لاثنين على ملعب بالايدوس.

وحسب أغلب المصادر الإسبانية، أمام الثنائي أسبوع على الأكثر حتى ينتظما في التدريبات الجماعية لريال مدريد، مما يعني أنهما سيكونان متاحين قبل المعسكر الذي سيضم اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية.

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وصرح سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد حيال مشاركة الملكي: "يبقى كأس العالم للأندية بطولة هامة من أجل تتويج الموسم وإنهائه بشكل مثالي"، إلا أنه فضل التركيز على كل مباراة بشكل منفصل، وتأجيل الحديث عن مونديال الأندية حتى يحين موعده.



وقال سولاري: "جميع اللاعبين في حالة جيدة، غاريث بايل فقط يعاني من انزعاجات بسبب ضغط المباريات، لكنه سيكون متوفراً في المواعيد القادمة بعد أخذ قسط من الراحة".

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة ما بين الثاني عشر من الشهر الحالي، والثاني والعشرين من الشهر ذاته.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب البطولة في النسختين الأخيريتين، ويسعى لمواصلة أرقامه القياسية بتحقيق البطولة الثالثة توالياً.