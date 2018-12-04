باريس سان جيرمان يريح نيمار من أجل مواجهة ريد ستار

نيمار

يغيب المهاجم نيمار عن قائمة باريس سان جيرمان، للمواجهة القادمة أمام ستراسبورغ ضمن الدوري الفرنسي.

وغادر الدولي البرازيلي مباراة الباريسي أمام بوردو الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 نظراً لتعرضه للإصابة، ليتأكد غيابه أمام ستراسبورغ غداً الأربعاء.

كييليني يقارن رونالدو ببيرلو

أغويرو يغيب عن مواجهة واتفورد

ميسي: برشلونة فوق كل شيء

رسمياً: تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه

تقرير: إبراهيموفيتش يوافق على العودة لميلان

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم سيخضع لفحص طبي اليوم الثلاثاء، بعدما فشل فحص أشعة الرنين المغناطيسي في الكشف عن مدى إصابته.

يذكر أن بانتظار باريس سان جيرمان مباراة مصيرية الأسبوع القادم أمام ريد ستار بلغراد من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه تم تأجيل مباراة بطل فرنسا مطلع الأسبوع المقبل أيضاً أمام مونيبلييه ضمن الليغ 1 بسبب المظاهرات في باريس.