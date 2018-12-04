كييليني يقارن رونالدو ببيرلو

كييليني ورونالدو

يعتقد جيورجيو كييليني مدافع يوفنتوس أن زميله الجديد المهاجم كريستيانو رونالدو يمتلك نفس تأثير نجم الفريق السابق أندريا بيرلو.

وصاحب وصول بيرلو إلى يوفي انتفاضة كبيرة، حيث سيطر البيانكونيري على الألقاب المحلية حتى بعد رحيله.

ومع قدوم رونالدو من ريال مدريد الصيف الماضي، يرى الدولي الإيطالي أن لدى "صاروخ ماديرا" بعض صفات لاعب وسط يوفي السابق، حيث قال: "أعتقد أن رونالدو لاحظ أهمية الفريق الذي يلعب خلفه وبالتحديد أمام فالنسيا.

"وجوده يساعدنا على الارتقاء بطموحاتنا، وهو ما فعلناه في ملعب ميستايا مما رفع ثقتنا بأنفسنا.

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"يعمل رونالدو بطريقة افتقدناها من قبل، فعلى سبيل المثال، أعطانا بيرلو نفس المميزات في منتخب إيطاليا، والآن رونالدو يضيف لنا الكثير في أوروبا".

واستكمل مادحاً زميله: "لديه الفاعلية والحسم خارج وداخل الملعب، نحن نقارن مستوياتنا بلاعبين مثله".

وخلال حديثه، أكد كييليني أن يوفنتوس يستعد بكامل قوته لمواجهة إنتر في قمة الدوري الإيطالي الأسبوع القادم.

ويحتل يوفي صدارة البطولة برصيد 40 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن نابولي الثاني و11 عن إنتر صاحب المركز الثالث.