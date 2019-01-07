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ريال مدريد يلجأ إلى الاتحاد الإسباني

ريال مدريد يلجأ إلى الاتحاد الإسباني
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نشر 07 كانون الثاني/يناير 2019 - 17:56 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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حادثة عرقلة فينيسيوس جونيور التي أثارت الجدل
حادثة عرقلة فينيسيوس جونيور التي أثارت الجدل

يبدو أن ريال مدريد لن يسكت عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه حكم مباراته أمام ريال سوسييداد (0-2)، ضمن المرحلة 18 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً، حين طالب مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بركلة جزاء، إلا أن الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو لم يحتسب شيئاً، كما أنه لم يستعن بتقنية الحكم المساعد (فار)، مما أشعل مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

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وسيقدم النادي الملكي شكوى إلى الاتحاد الاسباني لكرة القدم لتوضيح ما حصل في هذه الحالة، على اعتبار أنها غير عادلة.

وبات موقف ريال مدريد صعباً للمنافسة على اللقب، بعدما أصبح الفارق مع برشلونة 10 نقاط.

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