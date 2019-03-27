سكالوني يؤكد مشاركة ميسي في كوبا أميركا

ليونيل ميسي

أشارت وسائل إعلامية إلى أن النجم ليونيل ميسي سيتواجد مع منتخب بلاده الأرجنتيني في بطولة كوبا أميركا التي ستقام في البرازيل الصيف القادم.

وقالت التقارير: "على الرغم من النتائج المخيبة للمنتخب الارجنتيني في اللقاءات الودية، إلا أن ميسي يؤكد مشاركته في كوبا أميركا ومواجهة منتخبات قطر وباراغواي وكولومبيا في دور المجموعات".

وتقام البطولة القارية في البرازيل الصيف المقبل، في الفترة بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو.

وعلق ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين على الأمر في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا"، حيث صرح: "بالطبع، ميسي سيتواجد معنا في كوبا أميركا.

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"أظهر ليونيل بالفعل رغبته بالتواجد مع المنتخب خلال المعسكر الحالي، وبعد نهاية مباراة فنزويلا لم نتحدث سوى عن المباراة ولم نتطرق لمستقبله مع المنتخب".

وواصل تصريحاته: "الاعتماد الزائد على ميسي؟ علينا الاستقرار على الأسلوب المناسب للمنتخب، لكني على يقين بأنه سيساعدنا على الفوز بالمباريات".

وغاب "ليو" عن لقاء منتخبي المغرب والأرجنتين (0-1) الودي أمس بسبب الإصابة، وأكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية أنه سيكون جاهزاً لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، وأن إصابته لن تبعده كثيراً عن الملاعب.