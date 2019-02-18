زيدان يضع 3 شروط لتدريب تشيلسي

زين الدين زيدان

كشفت تقارير إعلامية أن أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين زيدان أعرب عن استعداده لتولي تدريب تشيلسي، ولكن وفقاً لـ 3 شروط.

ويدرب النادي الإنجليزي ماوريتسيو ساري منذ بداية الموسم، وتم التعاقد معه بعد أن قدّم مستويات طيبة مع ناديه السابق نابولي.

وقدم ساري مستويات جيدة للغاية مع البلوز بداية الموسم، لكن الفريق اللندني انهار بشكل مفاجىء، بخسارته أمام بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي، وبعدها الخسارة الأسوأ في تاريخ الفريق منذ نحو 30 عاماً بسداسية نظيفة على يد مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة تشيلسي قد تمنح المدرب الإيطالي مهلة حتى بداية الشهر المقبل من أجل تحسين مستوى الفريق، خاصة وأن بانتظاره مباريات صعبة تبدأ مع مانشستر يونايتد اليوم الاثنين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ونقلت صحيفة "ذا سن" البريطانية عن مصادر مقربة من زيدان أن مدرب ريال مدريد السابق وضع ثلاثة شروط لقيادة دفة تشيلسي وأهمها، الحفاظ على النجم إيدين هازارد من خلال توقيع عقد جديد معه يغري الدولي البلجيكي بالبقاء.

كما اشترط "زيزو" توفير 200 مليون جينه استرليني، أو أكثر، لتعويض رحيل متوقع لبعض النجوم وتدعيم صفوف البلوز بدماء جديدة، وأما الشرط الأخير فتمثل بأن يكون للمدرب الفرنسي دور رئيسي في اختيار اللاعبين الجدد بالاشتراك مع مدير الكرة في النادي.

يذكر أن زيدان في فترة راحة من التدريب بعد رحيله عن الميرينغي الصيف الماضي، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع الملكي ثلاث مرات على التوالي.