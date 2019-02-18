ميسي يحقق رقماً مميزاً رغم أداء برشلونة الباهت

ليونيل ميسي

حقق النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة رقماً مميزاً بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى بلد الوليد، ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني على ملعب كامب ناو.

وحقق البارسا فوزاً صعباً على ضيفه الأندلسي بهدف نظيف، أحرزه "ليو" من ركلة جزاء عند الدقيقة 43.

ورفع ميسي البالغ 31 عاماً رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 30 هدفاً في جميع المسابقات، بعد هدفه في شباك بلد الوليد، ليصل إلى هذا الرقم للموسم الحادي عشر على التوالي منذ موسم 2008–2009.

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وسجل ميسي أهدافه الثلاثين موزعة بين 22 هدفاً في الدوري الإسباني، و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل الأرجنتيني صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفاً، كما صنع 10 أهداف أخرى.