ملخص مباراة سانت إيتيان وباريس سان جيرمان 0-1 الدوري الفرنسي

مبابي يحتفل بهدفه

واصل باريس سان جيرمان مسيرته الواثقة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي بعد فوزه على مستضيفه سانت إيتيان بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوفري غيشار ضمن المرحلة الـ 25.

جاء الهدف الوحيد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 73.

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ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الانتصار إلى 62 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 40 نقطة في المركز الخامس.