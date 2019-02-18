بواتينغ وريبيري خارج تشكيلة بايرن ميونيخ المسافرة لإنجلترا لملاقاة ليفربول

فرانك ريبيري

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ عن غياب الثنائي جيروم بواتينغ وفرانك ريبيري عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا من أجل خوض مواجهة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول على ملعب آنفيلد غداً الثلاثاء.

وجاءت القائمة المستدعاة كالتالي:

مانويل نوير، نيكلاس سولي، ماتس هوملز، تياغو ألكانتارا، خافي مارتينيز، روبرت ليفاندوفسكي، خاميس رودريغيز، رافينيا، ليون غوريتسكا، ألفونسو ديفيز، جيونغ ون يونغ، سيرج غنابري، سفين أورليش، ديفيد آلابا، كينغزلي كومان، أوودغا، يوشوا كيميتش، لارس لوكا ماي، ريناتو سانشيز، كريستيان فروشتل، ميريتان شعباني.

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وكشف النادي أن بواتينغ يعاني من مشاكل في المعدة لن يستطيع بسببها المشاركة في المباراة، بينما ولد مساء أمس الطفل الخامس لريبيري ومن المنتظر أن يلتحق بالفريق مساء اليوم في إنجلترا.

ويغيب النجم آريين روبن بالفعل عن المباراة بداعي الإصابة، وهناك تكهنات حول امكانية لحاقه بمباراة الإياب التي ستقام في ألمانيا.

يذكر أن بايرن ميونيخ يمر بفترة جيدة حالياً، حيث حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها في جميع البطولات أمام كلٍ من هيرتا برلين وشالكه وأوغسبورغ.