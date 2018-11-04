أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس 3-1 الدوري الإنجليزي

موراتا وبيدرو يقودان البلوز للفوز

حقق تشيلسي فوزاً مهماً على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في الديربي اللندني الذي استضافه ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للبلوز كلٌ من ألفارو موراتا (هدفان في الدقيقتين 32 و 65)، وبيدرو رودريغيز (70)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع أندروس تاونزيند في الدقيقة 53.

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ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة ارتقى على أثرها للمركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول الثالث، ونقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

أما كريستال بالاس، فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.