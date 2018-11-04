ميلان يسعى لحماية سوسو من ريال مدريد

سوسو

يعيش سوسو موسمه الأفضل مع ميلان بعدما خاض 10 مباريات في الدوري الإيطالي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7 أخرى، وبات صاحب العدد الأكبر من التمريرات الحاسمة في أوروبا هذا الموسم.

لفت هذا الأداء الممتاز أنظار عدد من الأندية إليه أبرزها ريال مدريد الذي تحدثت تقارير عن استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد النجم الإسباني والمقدر بـ 38 مليون يورو فقط، لذلك باتت إدارة الروسونيري تعمل حالياً من أجل تجديد عقد الجناح المتألق مع رفع قيمة الشرط الجزائي أو إلغائه تماماً.

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وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن ميلان يرغب بتجديد عقد سوسو حتى عام 2023، علماً بأن عقده الحالي والذي وقعه في سبتمبر الماضي يمتد حتى عام 2022، لكن الهدف الأهم من التجديد رفع قيمة الشرط الجزائي.

ويلتقي ميلان مع أودينيزي في ختام المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي مساء الأحد، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 18 نقطة.