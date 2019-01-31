ساني: الاستبعاد من كأس العالم حفزني

ليروي ساني

أكد ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، أن استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي كان أفضل محفز له للتطور.

وحصل النجم الشاب على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلا أنه لم ينضم مع ذلك لكتيبة يواكيم لوف.

وقال لاعب مانشستر سيتي في تصريحات لشبكة "BT" البريطانية: "بالطبع لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي ولكن كان يجب علي المضي قدماً وتحسين الأمر.

"أعتقد أني لو فكرت في الأمر بعصبية وأردت أن أبحث عن أعذار لغيابي عن المونديال فلن يكون هذا حلاً للعودة".

وكيل بايل يتحدث عن شائعات رحيل موكله عن ريال مدريد

تعرف على المباريات التي سيغيب نيمار عنها

راموس يتفوق على 6 مهاجمين في أوروبا

أومتيتي يقترب من العودة للملاعب

رسمياً: مانشستر يونايتد يمدد عقد مارسيال

وأوضح ساني أنّه حاول الاستفادة من الأمر بشكل إيجابي لكي يثبت إمكانياته للمدرب ويعود للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس أوروبا أو كأس العالم المقبلة في قطر.

وحول مستواه الحالي في صفوف سيتزنز، أشار صاحب الـ 23 عاماً أن الفريق يتدرب كثيراً وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب الفنية وأن المدرب بيب غوارديولا يطلب دائماً الابتكار وألا يكون كل لاعب متوقعاً.

واختتم: "نحاول التحسن باستمرار وتغيير طريقة اللعب حتى لا نصبح لقمة سائغة لدفاعات المنافسين".

مانشستر سيتي على بعد 5 نقاط من المتصدر ليفربول وذلك بعد مرور 23 مرحلة في الدوري الإنجليزي.