وكيل بايل يتحدث عن شائعات رحيل موكله عن ريال مدريد

غاريث بايل

أكد وكيل أعمال نجم غاريث بايل أن موكله سعيد في ريال مدريد والحديث عن رحيله يصنف على أنه غيرة من نجاحاته مع الفريق الإسباني.

ويعاني الدولي الويلزي من تعاقب الإصابات، ودار حديث الصيف الماضي عن إمكانية مغادرته للنادي الإسباني والعودة للدوري الإنجليزي من جديد.

وقال وكيله في حوار مع "مادريديستا ريال": "بايل دائماً شعر بأنه مهم هنا، هو سعيد والنادي كذلك ولم يفكر أبداً بالرحيل.

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"صراحة مللنا من هذه الأحاديث السخيفة والكذب، بايل دائماً ما كان صريحاً مع الجماهير، حتى ولو كان بعضها ينتقده بشكل غير منصف.

"لكن الجماهير الآن تعلم مدى أهميته ونجوميته وأن لاعب بحجم ريال مدريد، لقد عانى من حملات إعلامية ضده مؤخراً.

"برأيي السبب وراء هذه الحملات هو الشعور بالغيرة من بعض الأشخاص من نجاحاته".

ويشارك ريال مدريد مساء الخميس، أمام جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان انتصر ذهاباً بنتيجة 4-2.