سبورتينغ لشبونة يتفاوض مع يونايتد لضم رونالدو في صفقة مجانية

عرض النادي البرتغالي سبورتينغ لشبونة على مانشستر يونايتد خيار انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف، حيث أن هذا النادي هو الذي شهد انطلاقة مسيرة الدون الكروية قبل أن يصل إلى الأولد ترافورد عام 2003.

ولا يخفى على أحد أن رونالدو قبل بداية الموسم الحالي وهو يؤكد رغبته بالرحيل عن الشياطين الحمر بعد عام من انتقاله من نادي يوفنتوس، فعلى ما يبدو أن رونالدو يعتقد أن ليس لديه الوقت الكافي للانتظار ويريد اللعب مع أحد الأندية الاخرى الموجودة في بطولته المفضلة ألا وهي دوري أبطال أوروبا.

هل يكون سبورتينغ لشبونة محطة انطلاق ونهاية لمسيرة رونالدو؟

بحسب صحيفة "إندبندنت"، في حال أعفى نادي مانشستر يونايتد من المدة المتبقية في عقده وهي عام، فإن نادي سبورتينغ لشبونة سيكون سعيد جدًا بعودة لاعبه القديم إلى صفوف الفريق.

ولكن المشكلة هي أن ملاك نادي مانشستر يونايتد ليس لديهم استعداد أو نية في الوقت الحالي لبيع صاروخ ماديرا أو التخلي عنه قبل انتهاء عقده، حيث يعتقدون أن قيمة رونالدو التجارية والتسويقية عظيمة ومهمة جدًا للنادي، ولن يسمحوا برحيله بدون أن يكون هناك بديل يحل مكانه ولا يقل أهمية عنه.

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