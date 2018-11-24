ملخص مباراة باريس سان جيرمان وتولوز 1-0 الدوري الفرنسي

كافاني يقود الباريسي لفوز جديد

حقق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على ضيفه تولوز بهدفٍ دون رد في المباراة التي استضافها ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

أحرز هدف المباراة الوحيد النجم إيدينسون كافاني في الدقيقة التاسعة.

وشهد اللقاء غياب نيمار وكيليان مبابي عن تشكيلة الفريق الباريسي بداعي الإصابة.

في المقابل، عاد الظهير داني ألفيش للمشاركة مع صاحب الضيافة كبديل بعد غياب دام ستة أشهر للإصابة التي حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده البرازيلي في كأس العالم 2018.

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واشترك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون أساسياً في المباراة بدلًا من ألفونس آريولا.

بهذه النتيجة، واصل باريس سان جيرمان التحليق في الصدارة بتحقيقه الفوز في جميع مباريات الليغ 1 حتى الآن رافعاً رصيده إلى 42 نقطة.

فيما تجمد رصيد تولوز عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.