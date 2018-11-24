ملخص مباراة يوفنتوس وسبال 2-0 الدوري الإيطالي

يوفنتوس يبتعد في صدارة الدوري الإيطالي

تغلب يوفنتوس على ضيفه سبال بهدفين دون رد على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الأول حينما نفذ ميراليم بيانيتش ركلة حرة في الدقيقة 29 أودعها كريستيانو رونالدو بسهولة داخل الشباك.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وتولوز 1-0 الدوري الفرنسي

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف 3-3 الدوري الألماني

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 0-0 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ويست هام ومانشستر سيتي 0-4 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة واتفورد وليفربول 0-3 الدوري الإنجليزي

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 61 من متابعة للمخضرم ماريو ماندجوكيتش.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 37 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلاقي كييفو غداً، بينما يقبع سبال في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.