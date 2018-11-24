أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي 3-1 الدوري الإنجليزي

آلي يقود توتنهام للفوز

حقق توتنهام هوتسبر فوزاً ثميناً على ضيفه تشيلسي بثلاثية لهدف في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ديلي آلي أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة برأسية رائعة بعد عرضية من زميله كريستيان إيريكسن.

وفي الدقيقة 16، نجح هاري كاين في مضاعفة النتيجة بتسديدة قوية غالطت الحارس كيبا لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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وفي الشوط الثاني، حاول البلوز تقليص الفارق، لكنهم اصطدموا مبكراً بهدفٍ ثالث أحرزه المتألق سون هيونغ مين في الدقيقة 54.

وأحرز البديل أوليفييه جيرو هدف حفظ ماء الوجه لتشيلسي في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، نجح توتنهام في رفع رصيده إلى 30 نقطة احتل بها المركز الثالث، فيما تراجع تشيلسي إلى المركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 28 نقطة.