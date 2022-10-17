شبح الإقالة يلاحق ستيفن جيرارد بعد الخسارة أمام تشيلسي

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن المدير الفني لنادي أستون فيلا ستيفن جيرارد بات في موقف صعب جدًا ومهدد بالإقالة من تدريب النادي، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها على أرضه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسببت الخسارة من تشيلسي يوم أمس بوصول نادي أستون فيلا إلى المركز الـ16 في ترتيب البريميرليغ برصيد 9 نقاط فقط بعد خوض 10 مباريات منذ بداية الموسم، كما أن فريق جيرارد على بعد نقطة واحدة ليتذيل ترتيب الدوري ويصبح ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة.

بعد الخسارة أمام تشيلسي شبح الإقالة يلاحق ستيفن جيرارد

كشفت صحيفة "بيرمينغهام" الإنجليزية أن كابتن وأسطورة ليفربول السابق قد يكون لديه أقل من أسبوع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سبيل أن يحافظ على عمله كمدير فني لنادي أستون فيلا، حيث ستكون هناك مبارتين يجب أن يثبت من خلالهما أي تحسن على الأداء.

وتابعت الصحيفة، أن المباراة الأولى يوم الخميس القادم خارج الديار أمام فولهام، وستليها مباراة على ملعب فيلا بارك ضد برينتفورد يوم الأحد المقبل.

وبحسب الإحصاءات، فإن جيرارد لم يحقق الكثير مع أستون فيلا منذ أن تولى مهمة تدريب الفريق قبل 11 شهرًا خلفًا لـ دين سميث الذي تمت إقالته أيضًا بسبب وصوله للمركز الـ16 في سلم الترتيب.

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