صحفي بريطاني: البرتغال أفضل بدون رونالدو تمامًا مثل مانشستر يونايتد

كشف الصحفي البريطاني في صحيفة "ديلي ميل" أوليفر هولت أنه في الوقت الذي يتم فيه امتداح وتمجيد كريستيانو رونالدو لتحقيقه إنجاز التسجيل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، فهو في الواقع كانت مشاركته الوحيدة في فوز البرتغال أمام غانا هي التسجيل من علامة الجزاء.

ويعتقد الصحفي البريطاني أن رونالدو يلعب حاليًا في البرتغال فقط بسبب اسمه والإنجازات التي حققها في الماضي، وليس بسبب الفارق الذي يصنعه في تشكيلة الفريق.

صحفي بريطاني يعلق على اعتماد البرتغال على رونالدو حتى الآن

اقترح الصحفي أوليفر هولت في في صحيفة "ديلي ميل" أنه يجب إعطاء الفرصة لجناح نادي ميلان رفاييل لياو، والذي تمكن من التسجيل مباشرة أمام غانا بعد دخوله المباراة بوقت قصير.

ويشدد هولت على أن المدير الفني للبرتغال فيليب سانتوس سيستفيد أكثر في حال تخلى عن حامل الرقم 7، ووجه أنظاره للخيارات الأخرى المتاحة أمامه في التشكيلة.

ويرى الصحفي في "ديلي ميل" أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التأثير على لاعبي البرتغال في غرفة الملابس، في الوقت الذي لا يقدر فيه رونالدو أن يبدي مصلحة الفريق على محاولاته المستمرة في تحقيق أرقامه الفردية.

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