صحيفة: دي ليخت اختار فريقه القادم

أكد قائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت أنه يريد الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا ارتاح لرغبة النجم الهولندي في الانضمام إلى صفوفه، وبات الآن يستعدّ لتقديم العرض من أجل حسم الصفقة.

وأضافت الجريدة أن برشلونة أرسل وفداً إلى أمستردام، الجمعة الماضي، من أجل معرفة المطالب المالية لإنهاء التعاقد في أسرع وقت ممكن، نظراً لرغبة أندية أخرى في التعاقد مع اللاعب.

وأدرك برشلونة أن دي ليخت يتعرض لإغراءات من ليفربول الذي ينوي التعاقد معه لمزاملة مواطنه فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم.