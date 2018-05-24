صراع إيطالي ثلاثي على موراتا

ألفارو موراتا

انضم إنتر لسباق يوفنتوس وميلان على توقيع ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي.

وقال موقع "جول" أن الدولي الإسباني محبط جراء استبعاده من قائمة منتخب النهائية المشاركة في كأس العالم الشهر القادم، وأنه بات يسعى للرحيل عن صفوف البلوز.

وبات إنتر أحدث الفرق الساعية لتأمين خدمات موراتا رفقة يوفنتوس وميلان.

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ولن يفرط تشيلسي في خدمات مهاجمه بسهولة بكل تأكيد، ولن يقبل أي عرض قيمته المادية تقل عن قيمة شراء موراتا من ريال مدريد الصيف الماضي.

وقد اجتمع وكيل أعمال المهاجم بممثلي الأندية الثلاثة، ولم يتم الاتفاق مع أي طرف، إلا أن المؤشرات ترجح رحيل موراتا الصيف القادم.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع موراتا مقابل 70 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.