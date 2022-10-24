صفقة تبادلية تلوح بالأفق بين تشيلسي ويوفنتوس

تحدثت الصحف الإنجليزية خلال الأيام الماضية عن إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين تشيلسي ويوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن الواضح أن نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر، يتطلع خلال فترة الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق خاصة في خطي الوسط والهجوم.

صفقة تبادلية في الانتظار بين تشيلسي ويوفنتوس

يراقب حاليًا النادي اللندني نجم الوسط في يوفنتوس أدريان رابيو، وبحسب التقارير فإن البلوز يخطط للتخلص من اللاعب المغربي حكيم زياش وعرضه على يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية في يناير في صفقة تبادلية مقابل رابيو.

أيضًا أفادت التقارير أن تشيلسي وخاصة المالكين الجدد للنادي يضعون نصب أعينهم التعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو لتدعيم خط الهجوم إلى جانب أوباميانغ، وهو ما يمكن حدوثه بنسبة كبيرة خاصة وأن صاروخ ماديرا يريد فض الشراكة المرة مع مانشستر يونايتد على خلفية المشاكل الأخيرة مع المدير الفني تين هاغ.

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