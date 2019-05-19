صيام محرز في نهائي كأس إنجلترا يشعل مواقع التواصل

لفت النجم رياض محرز جناح مانشستر سيتي الأنظار بعدما قام المدرب بيب غوارديولا باستبداله خلال الشوط الثاني، في المباراة التي فاز فيها السيتيزنز على واتفورد بستة أهداف دون رد على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقام المدير الفني الإسباني باستبدال الدولي الجزائري بكيفين دي بروينه، ليتوجه جناح سيتي صوب دكة البدلاء حتى يستريح ويلتقط أنفاسه.

وتداول رواد موقع "تويتر" تسجيلاً مصوراً ظهر فيه محرز يغسل وجهه من حرارة الأجواء، مع ترطيب فمه بالماء، الذي لم يقم بابتلاعه، لأنه خاض المباراة وهو صائم.

وسارعت الجماهير إلى مدح النجم الجزائري، الذي تمسك بتعاليم دينه ورفض الإفطار، من أجل خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق أحدهم: "محرز يقوم بغسل وجهه، لأنه لن يُفطر، حتى تمام الساعة 8.53، بتوقيت العاصمة الإنجليزية لندن".

وعلق آخر: "ما شاء الله. رياض محرز صائم، ولا يقوم بشرب الماء"، فيما قال أحدهم: "فضل رياض محرز الصيام، وخاض النهائي وهو صائم، تقبل الله منك صيامك يا فخر الجزائر، وكأن لسان حال محرز يقول ألعب وأنا صائم، وأتوج مرتين في الشهر الفضيل".

وكتب أحدهم: "رياض محرز كان صائماً في المباراة... يا له من رجل"، ليضيف آخر في تغريدة: "رياض محرز خاض 54 دقيقة وهو صائم"، فيما علق أحدهم "النجم الجزائري يلعب النهائي وهو صائم... الله يتقبل منك".

يذكر أن النجم الجزائري صاحب الـ 28 عاماً تمكن من إحراز 12 هدفاً، وصناعة 12 هدفاً آخر، من خلال تمريراته الحاسمة لرفاقه في 44 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في البطولات المحلية والقارية التي ساهم فيها بتحقيق 4 ألقاب محلية مع زملائه.