عائلة غلايزر ترفض بيع مانشستر يونايتد

كشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري أن عائلة غلايزر الأميركية التي تملك مانشستر يونايتد رفضت عرضه لشراء النادي الإنجليزي.

وقال راتكليف خلال مؤتمر «فاينشيال تايمز لايف»: «لو كان النادي معروضاً للبيع في الصيف، نعم، ربما كنا سنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع تشيلسي، لكن لا يمكننا الانتظار إلى أجل غير مسمى حتى يكون مانشستر يونايتد متاحاً».

وتابع: «يونايتد ملك عائلة غلايزر، التي قابلتها، قابلت جويل وأفرام، هما شخصان لطيفان، لا يرغبان في البيع. النادي مملوك لأبناء الأب الستة (توفي مالكولم في عام 2014) ولا يريدون البيع».

وكان راتكليف أبدى اهتمامه أيضاً بشراء تشيلسي الذي وضع في البورصة بعد العقوبات البريطانية على رجال الأعمال الروس، منهم مالك البلوز رومان إبراهيموفيتش، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقدم راتكليف عرضاً في وقت متأخر، قبل أن يفوز بصفقة الشراء صندوق استثماري بقيادة رجال الأعمال الأميركي تود بوهلي.

وأمل راتكليف صاحب مجموعة الكيميائيات «إينيوس» في الاستفادة من السخط الجماهيري ضد عائلة غلايزر بعد موسم آخر مخيب للآمال ليونايتد ليكون خشبة خلاص النادي.

ورغم فشله في شراء الشياطين الحمر، إلا أن راتكليف لم يستسلم لفكرة الاستحواذ أحد الأندية الإنجليزية، قائلاً: «الرياضة الأكثر شعبية في العالم هي كرة القدم وهي الرياضة الأقرب إلينا، لذلك يجب أن يكون لدينا رصيد. لا نبحث عن نادٍ في الدوري الممتاز بل عن فريق عريق».