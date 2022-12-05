توقع علم البيانات القائم على المعلومات والأنظمة التقنية التحليلية نتيجة مباراة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، التي ستلعب مساء اليوم في دور الـ 16.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد الجنوب، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من المونديال القطري.

علم البيانات يتوقع نتيجة اليابان وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

توقع علم البيانات الذي يعتمد على الأنظمة التقنية والتحليلية للمعلومات نتيجة مباراة اليابان وكرواتيا، وكانت النتيجة المتوقعة 2-1 لصالح منتخب الساموراي الياباني، وجاء هذا التوقع بناء على عدة عوامل وأسباب، أبرزها الطريقة التي لعب بها منتخب اليابان خلال مرحلة المجموعات.

وفي الواقع، أظهر الساموراي الياباني قدرات استثنائية في دور المجموعات تمكن من خلالها من الإطاحة بمنتخب ألمانيا في أولى مباراياته، واختتم الدور الأول متاهلًا ومتصدرًا لمجموعته بفوز قوي على اسبانيا، وهو ما يجعل الكفة تميل لفوز اليابان أو في أسوأ الحالات لن يكون ذلك الخصم السهل في مباراة اليوم.

على الناحية الأخرى، فإن منتخب كرواتيا رغم أنه وصيف النسخة الماضية من كأس العالم، إلّا أنه لم يظهر بصورة قوية منذ بداية البطولة سوى في مباراة كندا حينما حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 4-1، عدا ذلك تعادل سلبيًا أمام المغرب وبلجيكا وتأهل كمركز ثانٍ في المجموعة السادسة.

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