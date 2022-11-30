علم البيانات يتوقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم 2022

توقع علم البيانات نتيجة مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم 2022، وعلم البيانات عبارة عن تقنية قائمة على خوارزميات ومعلومات يتم دراستها وتحليلها للوصول إلى النتيجة النهائية التي يبحث الجميع عنها لمعرفتها.

وسيواجه المنتخب السعودي الليلة منتخب المكسيك العنيد الذي يريد المنافسة لآخر دقيقة في البطولة على أمل خطف بطاقة التأهل للدور الثاني من المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والأرجنتين.

علم البيانات يتوقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

بحسب موقع Whoscored، توقع علم البيانات نتيجة مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022، وهي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بين الفريقين، وتم توقع هذه النتيجة بناء على عدة عوامل وأبرزها أن كلا الفريقين سيحاول المبادرة للتسجيل وبالتالي ستكون المواجهة مفتوحة نوعًا ما.

أيضًا سيكون هناك بعض القلق بالنسبة لمباراة بولندا والأرجنتين، حيث أن الأخضر السعودي قد يتأهل بهذا التعادل في حال خسرت الأرجنتين أمام بولندا، وستكون للمكسيك حظوظ وافرة أيضًا في حال تغلبت على السعودية وتمكنت بولندا من هزيمة الأرجنتين.

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