غريزمان يؤكد ولاءه لأتلتيكو مدريد

أنتوان غريزمان

أكد النجم أنتوان غريزمان ولاءه لأتلتيكو مدريد ورغبته في استكمال مسيرته في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكان الدولي الفرنسي قريباً من الرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، لكنه فضل البقاء.

وكانت أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس أبرز الأطراف المهتمة بالتعاقد مع المهاجم المتألق خلال العامين الماضيين.

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وشدد غريزمان أنه غير مستعد لتبديل قميص أتلتيكو مدريد بقميص أي فريق آخر في العالم، حيث أوضح: "قضيت سنوات رائعة هنا، اللاعبون والنادي والجماهير والمدرب، كل شيء يحمل ذكريات من الصعب الابتعاد عنها".

يذكر أن غريزمان انضم إلى أتلتيكو مدريد عام 2014، وذلك بعد انتقاله قادماً من ريال سوسييداد مقابل حوالي 28 مليون يورو.